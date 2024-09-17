Альпийский таксообразный бракк

Альпийские таксообразные бракки — это крепкие, выносливые собаки, которых используют для выслеживания раненых крупных копытных животных или в качестве гончих, выслеживающих зайцев и лис в горах.



Собаки этой породы всегда невозмутимы, спокойны, уверенны, дружелюбны и бдительны. Это выносливые охотничьи собаки с короткими конечностями, крепким телосложением, хорошо развитым костяком и сильными мышцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)