Бассет хаунд

Эти упорные гончие демонстрируют большую выносливость на охоте.
Basset hound black and white

О бассет хаунде

Бассет хаунды — спокойные собаки, которые испытывают особую привязанность к близким людям и никогда не проявляют агрессию. Они имеют репутацию упрямых животных, но озорной характер помог им завоевать поклонников по всему миру.

Бассет хаунды — самые тяжелые и сильные из гончих пород и классифицируются как крупные собаки, несмотря на небольшой рост.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Общительные / Привязчивые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Наличие сада не обязательно

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