Бассет хаунд

Бассет хаунды — спокойные собаки, которые испытывают особую привязанность к близким людям и никогда не проявляют агрессию. Они имеют репутацию упрямых животных, но озорной характер помог им завоевать поклонников по всему миру.

Бассет хаунды — самые тяжелые и сильные из гончих пород и классифицируются как крупные собаки, несмотря на небольшой рост.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)