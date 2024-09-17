Бордер терьер

Бордер терьеры обладают массивным, хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. Эта порода имеет все характеристики рабочей собаки.

До признания породы Британским Кеннел-клубом бордер терьерам часто приходилось самим находить для себя пропитание, и выживали только особи с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)