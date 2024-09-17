Бордер терьер

Бордеры, без сомнения, обладают всеми чертами терьеров. Этих небольших гордых собак невозможно напугать.
Черно-белое изображение взрослого бордер-терьера

О бордер терьере

Бордер терьеры обладают массивным, хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. Эта порода имеет все характеристики рабочей собаки.

До признания породы Британским Кеннел-клубом бордер терьерам часто приходилось самим находить для себя пропитание, и выживали только особи с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Игривые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке

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