Бордер терьер
Бордеры, без сомнения, обладают всеми чертами терьеров. Этих небольших гордых собак невозможно напугать.
О бордер терьере
Бордер терьеры обладают массивным, хорошо сбалансированным телом, они полны энергии и бесстрашны. Эта порода имеет все характеристики рабочей собаки.
До признания породы Британским Кеннел-клубом бордер терьерам часто приходилось самим находить для себя пропитание, и выживали только особи с развитыми охотничьими инстинктами. Это в значительной степени повлияло на характер породы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Игривые
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Игривые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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