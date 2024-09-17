Итальянская легавая

Костяк итальянских легавых напоминает костяк гончих. Это одна из старейших пород собак, письменные упоминания о которой относятся к XV веку.
Italian Pointing Dog adult black and white

Об итальянской легавой

Выносливые итальянские легавые — это надежные охотничьи собаки с отличным обонянием, которые подходят для любого вида охоты. Они послушны и легко поддаются дрессировке.

Несмотря на развитые охотничьи инстинкты, эти собаки становятся ласковыми и любящими питомцами для всей семьи благодаря неприхотливости в содержании, терпеливому отношению к детям и способности оставаться дома в одиночестве.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Преданные / Спокойные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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