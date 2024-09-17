Итальянская легавая
Об итальянской легавой
Выносливые итальянские легавые — это надежные охотничьи собаки с отличным обонянием, которые подходят для любого вида охоты. Они послушны и легко поддаются дрессировке.
Несмотря на развитые охотничьи инстинкты, эти собаки становятся ласковыми и любящими питомцами для всей семьи благодаря неприхотливости в содержании, терпеливому отношению к детям и способности оставаться дома в одиночестве.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Преданные / Спокойные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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