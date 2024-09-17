Итальянская легавая

Выносливые итальянские легавые — это надежные охотничьи собаки с отличным обонянием, которые подходят для любого вида охоты. Они послушны и легко поддаются дрессировке.

Несмотря на развитые охотничьи инстинкты, эти собаки становятся ласковыми и любящими питомцами для всей семьи благодаря неприхотливости в содержании, терпеливому отношению к детям и способности оставаться дома в одиночестве.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)