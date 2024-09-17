Бурбонский бракк
О бурбонском бракке
В домашних условиях собаки этой породы спокойные и ласковые, но на охоте их азарт и интеллект помогают им легко адаптироваться к разным видам дичи и к различной местности. Эти собаки обладают врожденным верхним чутьем и демонстрируют идеальную точность в стойке.
Бурбонский бракк — это короткошерстная собака средних размеров, мускулистого телосложения, которая производит впечатление силы и мощи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные / Трудолюбивые
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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