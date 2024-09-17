Бурбонский бракк

Бурбонский бракк имеет голову грушевидной формы, идеально пропорциональную телу — не слишком легкую и не слишком тяжелую.
Bourbonnais Pointing Dog adult black and white

О бурбонском бракке

В домашних условиях собаки этой породы спокойные и ласковые, но на охоте их азарт и интеллект помогают им легко адаптироваться к разным видам дичи и к различной местности. Эти собаки обладают врожденным верхним чутьем и демонстрируют идеальную точность в стойке.

Бурбонский бракк — это короткошерстная собака средних размеров, мускулистого телосложения, которая производит впечатление силы и мощи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные / Трудолюбивые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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