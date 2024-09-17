В домашних условиях собаки этой породы спокойные и ласковые, но на охоте их азарт и интеллект помогают им легко адаптироваться к разным видам дичи и к различной местности. Эти собаки обладают врожденным верхним чутьем и демонстрируют идеальную точность в стойке.

Бурбонский бракк — это короткошерстная собака средних размеров, мускулистого телосложения, которая производит впечатление силы и мощи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)