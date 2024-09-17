Вандейский брикет гриффон

Вандейский брикет гриффон — это быстрая собака с тонким чутьем, готовая преследовать зверя даже в зарослях ежевики. Гриффон очень проворен на холмистой местности и идет по следу, держа нос по ветру.
Briquet Griffon Vendeen adult black and white

О вандейском брикет гриффоне

Собаки этой породы компактны и отличаются большой инициативностью и выносливостью. Они должны уметь взять холодный след, поднять и гнать зверя. Этим полным энтузиазма охотничьим собакам нужна твердая рука. Этот понятливый и очень решительный гриффон средних размеров довольно приземист и отличается пропорциональным сложением.

Только эта порода сохранила в названии слово «брике», обозначающее охотничью собаку средних размеров. Перед Первой мировой войной граф д'Эльва приступил к контролируемому разведению собак этой породы, чтобы создать «уменьшенную и улучшенную» разновидность большого вандейского гриффона.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Живые / Дружелюбные / Жизнерадостный / Независимые / Умные

Основные факты

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требует большой физической активности
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей