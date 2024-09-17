Вандейский брикет гриффон
О вандейском брикет гриффоне
Собаки этой породы компактны и отличаются большой инициативностью и выносливостью. Они должны уметь взять холодный след, поднять и гнать зверя. Этим полным энтузиазма охотничьим собакам нужна твердая рука. Этот понятливый и очень решительный гриффон средних размеров довольно приземист и отличается пропорциональным сложением.
Только эта порода сохранила в названии слово «брике», обозначающее охотничью собаку средних размеров. Перед Первой мировой войной граф д'Эльва приступил к контролируемому разведению собак этой породы, чтобы создать «уменьшенную и улучшенную» разновидность большого вандейского гриффона.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Живые / Дружелюбные / Жизнерадостный / Независимые / Умные
Основные факты
Требует большой физической активности
Требуется груминг в умеренном объеме
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