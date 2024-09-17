Вандейский брикет гриффон

Собаки этой породы компактны и отличаются большой инициативностью и выносливостью. Они должны уметь взять холодный след, поднять и гнать зверя. Этим полным энтузиазма охотничьим собакам нужна твердая рука. Этот понятливый и очень решительный гриффон средних размеров довольно приземист и отличается пропорциональным сложением.

Только эта порода сохранила в названии слово «брике», обозначающее охотничью собаку средних размеров. Перед Первой мировой войной граф д'Эльва приступил к контролируемому разведению собак этой породы, чтобы создать «уменьшенную и улучшенную» разновидность большого вандейского гриффона.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)