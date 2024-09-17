Брохольмер

Эта датская порода почти исчезла, и только в середине 1970-х годов заводчики страны начали работать над созданием перспективной с точки зрения размножения популяции.

О брохольмере

В настоящее время большинство брохольмеров — это собаки-компаньоны и сторожевые собаки. Их телосложение и поведение — важные характеристики породы. Спокойный, уравновешенный и дружелюбный, но всегда бдительный брохольмер должен быть уверенной в себе собакой.

Когда собака внимательна или возбуждена, голова у нее поднята высоко, а хвост находится выше горизонтального положения. Эта порода была известна со времен Средневековья, когда она использовалась для охоты (на оленя). Позже этих собак использовали главным образом как охранников на больших фермах и в поместьях. Брохольмеров до сих пор довольно мало, и клуб любителей этой породы отслеживает всех взрослых особей и щенков, родившихся в Дании.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 7-12 лет
Спокойные / Уравновешенные / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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