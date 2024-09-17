Брюссельский гриффон был выведен в Бельгии для ловли крыс, но вскоре стал популярным домашним питомцем. Собаки этой породы временами бывают легко возбудимы, они чувствительны и часто находятся в центре внимания. Им требуется владелец, готовый посвящать много времени новому другу.

Несмотря на небольшие размеры, брюссельский гриффон не является «дамской собачкой». Напротив, эти крепкие собаки хорошо поддаются дрессировке по программам аджилити и обидиенс и часто достигают высоких результатов в спортивных дисциплинах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)