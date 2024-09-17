Брюссельский гриффон

Умный и полный энтузиазма брюссельский гриффон завоевал сердца любителей собак по всему миру.
Griffon Bruxellois adult black and white

О брюссельском гриффоне

Брюссельский гриффон был выведен в Бельгии для ловли крыс, но вскоре стал популярным домашним питомцем. Собаки этой породы временами бывают легко возбудимы, они чувствительны и часто находятся в центре внимания. Им требуется владелец, готовый посвящать много времени новому другу.

Несмотря на небольшие размеры, брюссельский гриффон не является «дамской собачкой». Напротив, эти крепкие собаки хорошо поддаются дрессировке по программам аджилити и обидиенс и часто достигают высоких результатов в спортивных дисциплинах.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Уравновешенные / Настороженные / Жизнерадостный / Преданные / Уверенные

Основные факты

Могут возникать проблемы при общении с детьми
Требуется умеренная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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