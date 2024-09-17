Бультерьер стандартный

Стандартные бультерьеры — это уравновешенные, подчиняющиеся дисциплине собаки, которые особенно хорошо ладят с людьми и подходят на роль компаньона для всей семьи.

Бультерьеры отличаются активностью, крепким, хорошо сбалансированным телосложением, а также живым, решительным и умным выражением. В движении бультерьеры выглядят гармоничными, их бег характеризуется равномерным, широким, легким и свободным шагом и проворством.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)