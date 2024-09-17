Кастро Лаборейру

Кастро Лаборейру отличаются очень характерным лаем: их голос звонкий, начинающийся с низких тонов и постепенно переходящий в протяжный визг на высоких тонах.
Castro Laboreiro Dog adult in black and white

О кастро Лаборейру

Кастро Лаборейру — собаки из группы мастифов с почти прямоугольным телом. Это энергичные животные с приятным внешним видом, иногда обладающие довольно ярким окрасом. Их походка свободна, легка и энергична.

Кастро Лаборейру послушны и преданы своим владельцам. Они отлично защищают скот от нападений многочисленных волков, которые до сих пор часто встречаются в горах северной Португалии. Из этой породы получаются замечательные сторожевые собаки, и днем и ночью охраняющие покой своей семьи. Несмотря на спокойный нрав, суровое выражение морды этих крепких горных собак часто внушает страх.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Уверенные / Спокойные / Кроткие / Жизнерадостный / Умные / Преданные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Необходима дрессировка на послушание
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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