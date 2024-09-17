Кастро Лаборейру — собаки из группы мастифов с почти прямоугольным телом. Это энергичные животные с приятным внешним видом, иногда обладающие довольно ярким окрасом. Их походка свободна, легка и энергична.

Кастро Лаборейру послушны и преданы своим владельцам. Они отлично защищают скот от нападений многочисленных волков, которые до сих пор часто встречаются в горах северной Португалии. Из этой породы получаются замечательные сторожевые собаки, и днем и ночью охраняющие покой своей семьи. Несмотря на спокойный нрав, суровое выражение морды этих крепких горных собак часто внушает страх.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)