Кастро Лаборейру
О кастро Лаборейру
Кастро Лаборейру — собаки из группы мастифов с почти прямоугольным телом. Это энергичные животные с приятным внешним видом, иногда обладающие довольно ярким окрасом. Их походка свободна, легка и энергична.
Кастро Лаборейру послушны и преданы своим владельцам. Они отлично защищают скот от нападений многочисленных волков, которые до сих пор часто встречаются в горах северной Португалии. Из этой породы получаются замечательные сторожевые собаки, и днем и ночью охраняющие покой своей семьи. Несмотря на спокойный нрав, суровое выражение морды этих крепких горных собак часто внушает страх.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Уверенные / Спокойные / Кроткие / Жизнерадостный / Умные / Преданные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Необходима дрессировка на послушание
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей