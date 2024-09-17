Французская бело-черная гончая

Во Франции насчитывается около 2 000 собак этой породы. Каждый год рождаются от 300 до 400 щенков.
French White and Black Hound adult black and white

О французской бело-черной гончей

Собаки этой породы высоко ценятся за свое трудолюбие и надежность в стайной охоте на косуль. Это изящные и пропорционально сложенные собаки с прекрасным нюхом и отличным голосом.

Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и могут без конфликтов содержаться в питомниках вместе с сородичами. Благодаря бдительному характеру представители этой породы заслужили репутацию отличных сторожевых псов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Дружелюбные / Кроткие / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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