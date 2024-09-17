Французская бело-черная гончая
О французской бело-черной гончей
Собаки этой породы высоко ценятся за свое трудолюбие и надежность в стайной охоте на косуль. Это изящные и пропорционально сложенные собаки с прекрасным нюхом и отличным голосом.
Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и могут без конфликтов содержаться в питомниках вместе с сородичами. Благодаря бдительному характеру представители этой породы заслужили репутацию отличных сторожевых псов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Дружелюбные / Кроткие / Уравновешенные
Основные факты
Требует большой физической активности
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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