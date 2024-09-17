Китайская хохлатая собака
Эта маленькая собака никогда не остается без внимания, особенно одна из разновидностей породы — «пуховка», которую украшает характерная длинная шерсть.
О китайской хохлатой собаке
Китайские хохлатые собаки очень ласковы и привязаны к своей семье. В целом эти собаки тихие и внимательные, иногда моменты спокойствия могут сменяться всплесками активности.
Китайские хохлатые собаки бывают двух типов: изящный «олений» тип с легким костяком и «коренастый» тип с более тяжелым костяком.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Китай
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Живые / Дружелюбные / Уверенные
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Живые / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Подходит для содержания в небольшом помещении
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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