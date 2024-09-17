Китайская хохлатая собака

Китайские хохлатые собаки очень ласковы и привязаны к своей семье. В целом эти собаки тихие и внимательные, иногда моменты спокойствия могут сменяться всплесками активности.

Китайские хохлатые собаки бывают двух типов: изящный «олений» тип с легким костяком и «коренастый» тип с более тяжелым костяком.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)