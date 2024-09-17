Котон де Тулеар
Котон де Тулеары уравновешенны и очень общительны, прекрасно адаптируются к любому образу жизни.
О котон де Тулеаре
Шерсть является одной из основных отличительных характеристик этой породы, и даже свое название это собака получила благодаря особенной шерсти. Шерсть этих собак имеет текстуру хлопка (по-французски coton) — она мягкая и нежная. Их круглые темные глаза выражают жизнерадостность и ум.
Общительный, игривый характер — одна из главных черт породы. Эти небольшие очаровательные собаки легко привязываются к своим владельцам и хорошо ладят с другими собаками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Мадагаскар
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Живые / Умные / Дружелюбные / Общительные / Легко приспосабливаются
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Живые / Умные / Дружелюбные / Общительные / Легко приспосабливаются
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно
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