Котон де Тулеар

Шерсть является одной из основных отличительных характеристик этой породы, и даже свое название это собака получила благодаря особенной шерсти. Шерсть этих собак имеет текстуру хлопка (по-французски coton) — она мягкая и нежная. Их круглые темные глаза выражают жизнерадостность и ум.

Общительный, игривый характер — одна из главных черт породы. Эти небольшие очаровательные собаки легко привязываются к своим владельцам и хорошо ладят с другими собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)