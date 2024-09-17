Хорватская овчарка

Хорватские овчарки — одни из самых маленьких собак средних размеров. Короткая шерсть на голове и ногах — отличительная черта этих полностью черных собак славянской породы.
Croatian shepherd dog black and white

О хорватской овчарке

Хорватские овчарки обладают сильным инстинктом охраны стада, но также прекрасно подходят на роль сторожевых собак. Они живые, внимательные, неприхотливые и, по общему мнению, легко обучаемые.

Порода медленно, но верно распространилась из родного региона Славония на востоке Хорватии на всю страну, а затем и в различные иностранные государства. В настоящее время многие хорватские овчарки успешно выступают в спортивных дисциплинах для собак. Благодаря своим некрупным размерам они особенно хорошо проявляют себя в аджилити.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Тихие / Общительные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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