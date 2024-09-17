Хорватская овчарка

Хорватские овчарки обладают сильным инстинктом охраны стада, но также прекрасно подходят на роль сторожевых собак. Они живые, внимательные, неприхотливые и, по общему мнению, легко обучаемые.

Порода медленно, но верно распространилась из родного региона Славония на востоке Хорватии на всю страну, а затем и в различные иностранные государства. В настоящее время многие хорватские овчарки успешно выступают в спортивных дисциплинах для собак. Благодаря своим некрупным размерам они особенно хорошо проявляют себя в аджилити.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)