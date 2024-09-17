Хорватская овчарка
О хорватской овчарке
Хорватские овчарки обладают сильным инстинктом охраны стада, но также прекрасно подходят на роль сторожевых собак. Они живые, внимательные, неприхотливые и, по общему мнению, легко обучаемые.
Порода медленно, но верно распространилась из родного региона Славония на востоке Хорватии на всю страну, а затем и в различные иностранные государства. В настоящее время многие хорватские овчарки успешно выступают в спортивных дисциплинах для собак. Благодаря своим некрупным размерам они особенно хорошо проявляют себя в аджилити.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Тихие / Общительные
Основные факты
Требуется интенсивная дрессировка
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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