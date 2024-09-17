Давайте поговорим о далматинах
Официальное название: Далматин
Другие названия: каретная собака, дал, гончая Талбота
Происхождение: Хорватия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Вес
|Вес
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 15 месяцев
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), эти прекрасные собаки станут вам отличными компаньонами. Это энергичные, ласковые и игривые питомцы, у них прекрасный характер, и они сильно привязываются ко всем членам семьи. За их короткой гладкой белой шерстью с пятнами черного или коричневого цвета легко ухаживать.
Поскольку они являются хорошими спортсменами, им необходим достаточный уровень активности каждый день. Любите бегать? «Далматинец» может стать для вас идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы то ни было, у этих питомцев атлетичное и мускулистое телосложение, для поддержания которого требуется высокий уровень активности.
Считается, что на родине, в Хорватии, их использовали в качестве охотничьих собак, а позднее завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве «каретных» собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была признана официально.
Эти животные также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку когда-то они были каретными собаками, позднее их стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего любимца.
В последние годы эта порода стала чаще появляться в кино, благодаря чему их популярность резко возросла. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.
Однако в результате этой популярности многие питомцы оказались в домах неопытных владельцев, которые приобрели их для своих детей, не имея представления о том, как правильно за ними ухаживать. Сейчас осведомленность владельцев о потребностях животных возросла, и при правильном уходе и достаточной физической нагрузке эти питомцы благополучно проживают в семьях по всему миру.
Два факта о породе
1. Эти изменчивые пятна
Знаете ли вы, что щенки далматина рождаются без пятен? Уникальные отметины начинают появляться у них в возрасте примерно 10 дней. Форма пятен может меняться до тех пор, пока щенок не повзрослеет.
2. Настоящий «101 далматинец»
Понго — далматин, ставший прототипом персонажа фильма компании Disney, — действительно существовал! Он был одной из девяти собак, принадлежавших британской писательнице Доди Смит — автору книги, послужившей основой для фильма. Роман, написанный в 1956 г., — отличная книга для поклонников породы и любителей собак в целом.
История породы
Хотя сегодня эта порода популярна, происхождение ее окутано завесой тайны. Многие утверждают, что она происходит из исторической области Далмация на Балканах, но доказательств, подтверждающих эту теорию, мало. Тем не менее общепризнано, что далматины родом из Хорватии, а позднее их завезли в Великобританию.
Что мы знаем об этой породе наверняка, так это то, что в конце XVIII века существовала разновидность белых пятнистых собак, известных как гончая Талбота. Этих животных использовали для сопровождения конных экипажей и охраны лошадей, пассажиров и товаров. Ночью они также сторожили конюшни. В 1791 году английский художник Томас Бьюик назвал эту породу «далматинами».
У нее также были и другие имена — от «английской каретной собаки» (English Coach Dog) до «пятнистого дика» (Spotted Dick) и «пудинговой собаки» (Plum Pudding Dog). Последние два связаны с тем, что достопримечательности Далмации, как считалось, напоминали кусочки фруктов в этих популярных британских десертах.
В 1800-х годах порода стала символом статуса среди знати, а также пользовалась популярностью у цыганских бродяг. Примерно в это же время началась долгая совместная история далматинов и службы пожарной охраны. В 1888 году порода получила официальное признание Американского клуба собаководства.
От головы до кончика хвоста
Далматин: характеристика породы
1.Корпус
2.Хвост
3.Голова
4.Окрас
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем у этих питомцев — глухота
По некоторым данным, в той или иной степени она затрагивает более 15% представителей данной породы, а в США, по некоторым оценкам, этот показатель достигает 30%. Около 5% собак глухи на оба уха. Помимо очевидного риска травм в результате несчастных случаев, это может несколько осложнить процесс дрессировки. При необходимости они способны легко выучить язык жестов, придуманный владельцем, для взаимодействия с ним. Эти нарушения слуха связаны с геном пегого окраса и передаются по наследству. Ответственные заводчики всегда проверяют слух животных, прежде чем допускать их до разведения — это помогает уменьшить риск возникновения подобных проблем у потомства. Кроме того, заводчики также могут проверять самих щенков. Частичная потеря слуха не является помехой для полноценной жизни!
Кроме того, следует обратить внимание на образование камней в мочевом пузыре и почках
Хотя обычно у этих животных крепкое здоровье и большая продолжительность жизни, у них могут возникать некоторые проблемы. В частности, они предрасположены к гиперурикозурии. При этом заболевании уровень мочевой кислоты в моче повышается, и это может приводить к образованию камней в мочевом пузыре и почках. Однако тщательно сбалансированный рацион способствует профилактике образования конкрементов (дополнительные сведения о кормлении далматинов см. в разделе «Здоровый рацион — залог крепкого здоровья питомца»). Кроме того, в случае образования камней их можно выводить с помощью таких методик, как литотрипсия (дробление камней при помощи ультразвуковых волн). В крайнем случае можно прибегнуть к хирургическому вмешательству. Ветеринарный врач поможет вам ознакомиться с возможными вариантами лечения.
Для поддержания когнитивного и физического здоровья этим животным требуется высокий уровень активности.
Хотя абсолютно всем животным требуется ежедневная физическая нагрузка, для далматинов она имеет особое значение. Благодаря генам рабочих собак и подтянутому спортивному телосложению они просто обожают активность на свежем воздухе. Кроме того, нагрузка нужна и для их интеллекта. Если надолго оставлять питомца в одиночестве, его энергия не будет находить выхода и обернется деструктивным поведением, что вредно как для любимца, так и для владельца. Таким образом, этим животным крайне необходимы регулярные длительные прогулки — а в идеале бег. Больше полезной информации о физических нагрузках и дрессировке можно найти в разделах ниже.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. Далматин — единственная порода, выделяющая значительное количество мочевой кислоты с мочой. Мочевая кислота образуется в результате распада пуринов и может способствовать образованию мочевых конкрементов или камней у некоторых животных. Лучше всего выбирать корм с низким содержанием пуринов, чтобы уменьшить образование мочевой кислоты. Поскольку заболевания мочевыделительной системы могут возникать у питомцев уже в возрасте 12 месяцев, подбирайте рацион с адаптированным содержанием пуринов, чтобы поддерживать здоровую работу мочевыделительной системы. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание здоровья мочевыделительной системы за счет предотвращения образования мочевых камней благодаря содержанию уникальных источников белка с низким содержанием пуринов.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В. Потрясающая шерсть далматина защищает его чувствительную кожу. Эти питательные вещества помогают эффективнее защитить кожу от внешних болезнетворных микроорганизмов и предотвратить воспалительные реакции, усиливая барьерную функцию кожи.
Поддержание нормальной работы сердца благодаря адаптированному содержанию минералов, EPA/DHA, таурина, L-карнитина и антиоксидантов.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию глюкозамина и хондроитина.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у питомцев появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, поможет им сохранить жизненные силы. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками.
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Пониженное содержание фосфора способствует замедлению постепенного ухудшения работы почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Если вы не очень любите активный отдых, возможно, эта порода вам не подойдет, потому что физических нагрузок ей нужно много. В идеале ей ежедневно требуется от одного до трех часов физической активности, а при возможности даже больше. Питомец, которому не хватает физической активности, может проявлять деструктивное поведение, чтобы «выпустить пар». Поскольку изначально эти собаки были охотничьими, они любят проводить время за городом и станут отличными компаньонами для любителей пеших прогулок, пробежек или велопрогулок. Кроме того, у них игривый характер, и они с удовольствием участвуют в совместных играх на свежем воздухе.
У них прекрасная, плотно прилегающая шерсть, которая не требует особого ухода. Как правило, достаточно как следует расчесывать ее резиновой щеткой, чтобы поддерживать гладкость и убирать выпавшие волоски. Для полноценного груминга также рекомендуется время от времени купать любимца и почаще подстригать когти. Также нужно уделять внимание гигиене ротовой полости. Помимо ежедневной чистки зубов в домашних условиях, нужно регулярно проходить стоматологический осмотр. И наконец, уши также следует проверять на наличие органических загрязнений и инфекций.
Благодаря высокому интеллекту и стремлению угождать владельцу далматины легко поддаются дрессировке. Но поскольку это довольно чувствительные животные, они лучше всего реагируют на дрессировку в позитивной обстановке, основанную на вознаграждении. Лучше всего сразу привить им хорошие манеры, начиная дрессировку в раннем возрасте. Представителям этой породы также полезно рано начинать социализацию, поскольку они могут с подозрением относиться к незнакомцам и даже немного стесняться. С другой стороны, иногда они могут проявлять агрессию по отношению к другим животным, поэтому дрессировка будет полезна во всех отношениях. Даже если у них проблемы со слухом, их все равно можно дрессировать с помощью жестов или вибрирующих ошейников. Позже вы можете продолжить дрессировку занятиями по аджилити и обидиенс.
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Далматин: описание породы
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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