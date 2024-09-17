Всё, что нужно знать о породе



Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), эти прекрасные собаки станут вам отличными компаньонами. Это энергичные, ласковые и игривые питомцы, у них прекрасный характер, и они сильно привязываются ко всем членам семьи. За их короткой гладкой белой шерстью с пятнами черного или коричневого цвета легко ухаживать.

Поскольку они являются хорошими спортсменами, им необходим достаточный уровень активности каждый день. Любите бегать? «Далматинец» может стать для вас идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы то ни было, у этих питомцев атлетичное и мускулистое телосложение, для поддержания которого требуется высокий уровень активности.

Считается, что на родине, в Хорватии, их использовали в качестве охотничьих собак, а позднее завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве «каретных» собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была признана официально.

Эти животные также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку когда-то они были каретными собаками, позднее их стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего любимца.

В последние годы эта порода стала чаще появляться в кино, благодаря чему их популярность резко возросла. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.

Однако в результате этой популярности многие питомцы оказались в домах неопытных владельцев, которые приобрели их для своих детей, не имея представления о том, как правильно за ними ухаживать. Сейчас осведомленность владельцев о потребностях животных возросла, и при правильном уходе и достаточной физической нагрузке эти питомцы благополучно проживают в семьях по всему миру.