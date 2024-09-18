Датско-шведская фермерская собака
О датско-шведской фермерской собаке
Собаки этой крепкой, типично скандинавской породы обладают множеством навыков и хорошо проявляют себя в таких областях, как поиск и спасение пострадавших в зонах бедствия, выпас и прогон скота.
По внешним признакам датско-шведская фермерская собака ведет происхождение от некоторых знаменитых терьеров, в том числе от джек рассел терьеров и фокстерьеров. Это универсальные собаки, которые могут выполнять разные функции, например охранять имущество и ловить крыс. Кроме того, они используются в качестве собак-компаньонов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Настороженные / Привязчивые / Живые / Дружелюбные / Умные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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