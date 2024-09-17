Аргентинский дог

Аргентинские доги — компактные, мускулистые собаки с длинными конечностями. Это умные животные, обладающие быстрой реакцией, а также спокойной, но твердой и выразительной походкой.

Собаки этой породы преданные, ласковые, имеют характерный белый окрас. В целом эта порода наделена физическими способностями прирожденных спортсменов. У представителей породы, живущих в тропическом климате, тонкая редкая шерсть с пигментированными участками, а у собак, живущих в холодном климате, она гуще и плотнее, иногда с подшерстком.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)