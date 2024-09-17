Голландская овчарка

Эти служебные собаки добились больших успехов во многих дисциплинах, включая «Ринг» и RCI. Голландские овчарки отличаются умным взглядом и живым характером.
Dutch shepherd dog black and white

О голландской овчарке

Ласковые, послушные, преданные и уверенные в себе голландские овчарки — неприхотливые и выносливые собаки. Они обладают всеми качествами превосходной пастушьей собаки, которые дополняет способность постоянно быть настороже. Голландские овчарки относятся к группе голландских пастушьих пород вместе с шапендозом и саарлооской волчьей собакой. Эксперты утверждают, что первоначально предки этих собак были скрещены с родственной им бельгийской овчаркой, которая похожа на голландскую овчарку по внешнему виду, способностям и представлена в таких же разновидностях.

В настоящее время голландские овчарки считаются служебными собаками. Они высоко ценятся за храбрость, мужество, выносливость и неутомимость. Эти собаки с раннего возраста обладают сильным характером, поэтому им нужна строгая дисциплина. Когда овчарка пройдет необходимое обучение и получит навыки социализации, ее способности поразят любого владельца.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Настороженные / Умные / Преданные / Жизнерадостный / Сдержанные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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