Восточно-сибирская лайка

Эта русская охотничья порода является одной из основных охотничьих собак в таежном регионе, а также в горных районах Центральной и Восточной Сибири. Порода произошла от потомков лаек, которых держали тунгусы, якуты, жители Приамурья и Прибайкалья.

Все три основные породы лаек выведены для охоты на крупного зверя в центральных и северных регионах России. Восточно-сибирские лайки отличаются храбростью, выносливостью и врожденным настороженным отношением к посторонним, особенно по ночам. Все это помогло им стать отличными сторожевыми собаками. Если лайка не используется для охоты или в качестве ездовой собаки, ей необходимы регулярные физические нагрузки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)