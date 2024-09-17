Восточно-сибирская лайка

Восточно-сибирские лайки по-прежнему редко встречаются за пределами своей родины. Они хорошо приспособлены к содержанию в семье, при условии что к ним относятся с должным уважением.
East Siberian Laika adult standing black and white

О восточно-сибирской лайке

Эта русская охотничья порода является одной из основных охотничьих собак в таежном регионе, а также в горных районах Центральной и Восточной Сибири. Порода произошла от потомков лаек, которых держали тунгусы, якуты, жители Приамурья и Прибайкалья.

Все три основные породы лаек выведены для охоты на крупного зверя в центральных и северных регионах России. Восточно-сибирские лайки отличаются храбростью, выносливостью и врожденным настороженным отношением к посторонним, особенно по ночам. Все это помогло им стать отличными сторожевыми собаками. Если лайка не используется для охоты или в качестве ездовой собаки, ей необходимы регулярные физические нагрузки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Спокойные / Тихие / Уравновешенные / Живые / Дружелюбные

Основные факты

Отличный компаньон
Хорошо ладит с людьми
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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