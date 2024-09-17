Английский спрингер-спаниель
Английский спрингер-спаниель — самый высокий и быстрый из британских сухопутных спаниелей, что делает его любимой собакой охотников.
Об английском спрингер-спаниеле
Английские спрингер-спаниели первоначально использовались для выслеживания и спугивания дичи в сети во время соколиной охоты или охоты с борзыми, но в настоящее время они только ищут, вспугивают и приносят добычу.
Это привязчивые собаки, которые хорошо ладят с другими животными и детьми, а также легко адаптируются к любым условиям содержания.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Уверенные / Уравновешенные / Живые
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Уверенные / Уравновешенные / Живые
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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