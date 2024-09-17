Английский спрингер-спаниель

Английские спрингер-спаниели первоначально использовались для выслеживания и спугивания дичи в сети во время соколиной охоты или охоты с борзыми, но в настоящее время они только ищут, вспугивают и приносят добычу.

Это привязчивые собаки, которые хорошо ладят с другими животными и детьми, а также легко адаптируются к любым условиям содержания.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)