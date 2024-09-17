Кинг чарльз спаниель

Кинг чарльз спаниели, иногда называемые английскими той-спаниелями, — жизнерадостные и умные собаки. Представители этой породы, как правило, сдержанно относятся к посторонним, но со знакомыми людьми ведут себя кротко и ласково.

Кинг чарльз спаниели являются отличными компаньонами для пожилых людей или людей, испытывающих проблемы с подвижностью, так как этим собакам требуются незначительные физические нагрузки и для них самое главное — просто находиться рядом со своими владельцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)