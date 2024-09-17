Кинг чарльз спаниель
О кинг чарльз спаниеле
Кинг чарльз спаниели, иногда называемые английскими той-спаниелями, — жизнерадостные и умные собаки. Представители этой породы, как правило, сдержанно относятся к посторонним, но со знакомыми людьми ведут себя кротко и ласково.
Кинг чарльз спаниели являются отличными компаньонами для пожилых людей или людей, испытывающих проблемы с подвижностью, так как этим собакам требуются незначительные физические нагрузки и для них самое главное — просто находиться рядом со своими владельцами.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Дружелюбные / Умные / Сдержанные / Кроткие / Привязчивые
Основные факты
Наличие сада не обязательно
Требуется постоянный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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