Кинг чарльз спаниель

Считается, что кинг чарльз спаниели — предки кавалер кинг чарльз спаниелей, но между этими породами есть ряд отличий. Особенно кинг чарльз спаниелей отличают куполообразная голова, короткая морда и низко посаженные уши.
King Charles Spaniel adult black and white

О кинг чарльз спаниеле

Кинг чарльз спаниели, иногда называемые английскими той-спаниелями, — жизнерадостные и умные собаки. Представители этой породы, как правило, сдержанно относятся к посторонним, но со знакомыми людьми ведут себя кротко и ласково.

Кинг чарльз спаниели являются отличными компаньонами для пожилых людей или людей, испытывающих проблемы с подвижностью, так как этим собакам требуются незначительные физические нагрузки и для них самое главное — просто находиться рядом со своими владельцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Дружелюбные / Умные / Сдержанные / Кроткие / Привязчивые

Основные факты

Не требует большой физической активности
Наличие сада не обязательно
Требуется постоянный уход за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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