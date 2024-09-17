Финская гончая — собака средних размеров с трехцветной шерстью, отличающаяся спокойным, энергичным и дружелюбным характером. Собаки этой породы никогда не проявляют агрессии. Финские гончие обладают изрядной силой, хотя тяжеловесными их не назовешь.

Финская гончая получила признание после учреждения национального клуба собаководства в 1889 году. Первый стандарт породы был опубликован в 1932 году, и клубы по всей стране начали работать над ее разведением. Межпородное скрещивание, проведенное в начале прошлого века, помогло создать породу в том виде, в котором она известна в настоящее время.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)