Финская гончая

Финские гончие — увлеченные охотники на зайцев и лис, которые не теряют энтузиазма даже в сложных условиях. Они работают независимо друг от друга, преследуя дичь и звонко лая.
Взрослая финская гончая, черно-белое изображение

О финской гончей

Финская гончая — собака средних размеров с трехцветной шерстью, отличающаяся спокойным, энергичным и дружелюбным характером. Собаки этой породы никогда не проявляют агрессии. Финские гончие обладают изрядной силой, хотя тяжеловесными их не назовешь.

Финская гончая получила признание после учреждения национального клуба собаководства в 1889 году. Первый стандарт породы был опубликован в 1932 году, и клубы по всей стране начали работать над ее разведением. Межпородное скрещивание, проведенное в начале прошлого века, помогло создать породу в том виде, в котором она известна в настоящее время.

 

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Финляндия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Спокойные / Дружелюбные / Независимые

Основные факты

Любит охотиться
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требуются большие физические нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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