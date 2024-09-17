Немецкий пинчер

Немецкие пинчеры отличаются живым и уравновешенным характером, они бдительны и уверены в себе. Благодаря этим чертам в сочетании с высоким интеллектом и выносливостью, которых у этих собак в избытке, немецкие пинчеры становятся идеальными семейными питомцами, компаньонами и сторожевыми собаками.

Распространенные окрасы пинчеров — черный с рыжими или коричневыми отметинами или сплошной окрас от рыжевато-коричневого до темного рыже-коричневого. Встречаются также собаки таких окрасов, как «перец с солью», серовато-голубой и черный. Немецкие пинчеры — это собаки средних размеров квадратного формата.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)