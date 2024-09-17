Рыжий бретонский гриффон
О рыжем бретонском гриффоне
На охоте собаки этой породы демонстрируют храбрость, энтузиазм, упорство и трудолюбие. Рыжие бретонские гриффоны — активные и трудолюбивые собаки, способные объединяться и работать в стае.
Хотя они могут быть относительно независимыми и движимыми лишь охотничьим инстинктом, им нравится дрессировка. При правильном воспитании они становятся послушными собаками, которые сильно привязываются к своим владельцам.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Привязчивые / Общительные / Уравновешенные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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