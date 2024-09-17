Рыжий бретонский гриффон

Рыжие бретонские гриффоны — страстные охотники, которые отлично ладят с людьми. Они общительны, ласковы и уравновешенны. Эти собаки могут без труда приспособиться к охоте на любую дичь на любой местности.
Fawn Brittany Griffon adult black and white

О рыжем бретонском гриффоне

На охоте собаки этой породы демонстрируют храбрость, энтузиазм, упорство и трудолюбие. Рыжие бретонские гриффоны — активные и трудолюбивые собаки, способные объединяться и работать в стае.

Хотя они могут быть относительно независимыми и движимыми лишь охотничьим инстинктом, им нравится дрессировка. При правильном воспитании они становятся послушными собаками, которые сильно привязываются к своим владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Привязчивые / Общительные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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