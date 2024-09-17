Рыжий бретонский гриффон

На охоте собаки этой породы демонстрируют храбрость, энтузиазм, упорство и трудолюбие. Рыжие бретонские гриффоны — активные и трудолюбивые собаки, способные объединяться и работать в стае.

Хотя они могут быть относительно независимыми и движимыми лишь охотничьим инстинктом, им нравится дрессировка. При правильном воспитании они становятся послушными собаками, которые сильно привязываются к своим владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)