Ганноверская гончая

С одного только взгляда на ганноверскую гончую можно понять, что она отличается огромным рабочим энтузиазмом. Это пропорционально сложенные и мощные собаки. Массивная грудная клетка вмещает большие легкие, необходимые для длительного утомительного преследования дичи.

У ганноверских гончих слегка морщинистый лоб и живые темные глаза с очень характерным серьезным выражением. Шерсть преимущественно рыжая — от светло-рыжеватой до темно-тигровой, иногда она может казаться почти черной.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)