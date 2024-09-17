Ганноверская гончая

Несмотря на средние размеры, это собаки мощного вида, отражающего их твердую решимость.
Hanoverian scent hound adult black and white

О ганноверской гончей

С одного только взгляда на ганноверскую гончую можно понять, что она отличается огромным рабочим энтузиазмом. Это пропорционально сложенные и мощные собаки. Массивная грудная клетка вмещает большие легкие, необходимые для длительного утомительного преследования дичи.

У ганноверских гончих слегка морщинистый лоб и живые темные глаза с очень характерным серьезным выражением. Шерсть преимущественно рыжая — от светло-рыжеватой до темно-тигровой, иногда она может казаться почти черной.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Спокойные / Преданные / Тихие / Чувствительные / Уравновешенные

Основные факты

Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требует минимального ухода за шерстью
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Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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