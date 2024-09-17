Ховаварт

Некоторые эксперты породы утверждают, что ховаварты являются ближайшими родственниками немецких овчарок. Это во многом объясняет удивительные способности, которые проявляют ховаварты во многих сферах.
Hovawart adult black and white

О ховаварте

Ховаварты — энергичные длинношерстные служебные собаки средних размеров со слегка прямоугольным телосложением. Эти уравновешенные и добродушные собаки обладают великолепным защитным и охранным инстинктами, а также отличным чутьем.

Уверенные в себе и уравновешенные представители этой породы являются прекрасными собаками-компаньонами с развитым чувством привязанности к владельцу и его семье. Кроме того, впечатляющая универсальность ховавартов проявляется в том, что они успешно работают как розыскные собаки и собаки-спасатели.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Привязчивые / Оберегающие / Уверенные / Уравновешенные / Преданные / Настороженные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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