Ховаварт
О ховаварте
Ховаварты — энергичные длинношерстные служебные собаки средних размеров со слегка прямоугольным телосложением. Эти уравновешенные и добродушные собаки обладают великолепным защитным и охранным инстинктами, а также отличным чутьем.
Уверенные в себе и уравновешенные представители этой породы являются прекрасными собаками-компаньонами с развитым чувством привязанности к владельцу и его семье. Кроме того, впечатляющая универсальность ховавартов проявляется в том, что они успешно работают как розыскные собаки и собаки-спасатели.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Привязчивые / Оберегающие / Уверенные / Уравновешенные / Преданные / Настороженные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей