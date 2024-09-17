Ховаварты — энергичные длинношерстные служебные собаки средних размеров со слегка прямоугольным телосложением. Эти уравновешенные и добродушные собаки обладают великолепным защитным и охранным инстинктами, а также отличным чутьем.

Уверенные в себе и уравновешенные представители этой породы являются прекрасными собаками-компаньонами с развитым чувством привязанности к владельцу и его семье. Кроме того, впечатляющая универсальность ховавартов проявляется в том, что они успешно работают как розыскные собаки и собаки-спасатели.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)