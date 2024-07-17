Венгерская гончая

Венгерские гончие — это смелые и настойчивые собаки, спокойные и уравновешенные по характеру, но при этом решительные и темпераментные. Им не страшны капризы погоды.
Hungarian Hound adult black and white

О венгерской гончей

Венгерская гончая — это собака, способная охотиться самостоятельно и на большом расстоянии от человека. Атлетически сложенные, эти гончие средних размеров хорошо подходят для преодоления больших расстояний.

В начале XX века эта порода стояла на пороге исчезновения, но в 1968 году была разработана новая программа разведения, и в настоящее время в Венгрии и соседней Румынии есть немало представителей высоконогой разновидности венгерских гончих. Коротконогой разновидности этой породы больше не существует.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Дружелюбные / Независимые / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Решительные / Жизнерадостный / Живые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Необходима дрессировка на послушание
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Здоровье на протяжении всей жизни

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