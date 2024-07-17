Венгерская гончая — это собака, способная охотиться самостоятельно и на большом расстоянии от человека. Атлетически сложенные, эти гончие средних размеров хорошо подходят для преодоления больших расстояний.

В начале XX века эта порода стояла на пороге исчезновения, но в 1968 году была разработана новая программа разведения, и в настоящее время в Венгрии и соседней Румынии есть немало представителей высоконогой разновидности венгерских гончих. Коротконогой разновидности этой породы больше не существует.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)