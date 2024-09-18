Истрийская короткошерстная гончая

Эта хорватская собака, как и ее жесткошерстная разновидность, легко обучается и очень добродушна. Она сильно привязывается к своему владельцу, с которым разделяет страсть к охоте.
Istrian Short-Haired Hound adult black and white

Об истрийской короткошерстной гончей

Истрийская короткошерстная гончая — потрясающая охотничья собака, специализирующаяся на выслеживании зайцев и лис, которая также характеризуется выдающимися инстинктами сворной гончей. Эти собаки прекрасно подходят для работы на обширных открытых пространствах своей родной Истрии.

Эти гончие с благородным экстерьером имеют белоснежную шерсть с лимонно-рыжими пятнами. Шерсть у них тонкая и гладкая, а вытянутая голова — узкая и аккуратная. Уши этих собак также часто бывают украшены оранжевыми отметинами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Хорватия
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Спокойные / Кроткие / Тихие / Живые / Послушный

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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