Истрийская короткошерстная гончая — потрясающая охотничья собака, специализирующаяся на выслеживании зайцев и лис, которая также характеризуется выдающимися инстинктами сворной гончей. Эти собаки прекрасно подходят для работы на обширных открытых пространствах своей родной Истрии.

Эти гончие с благородным экстерьером имеют белоснежную шерсть с лимонно-рыжими пятнами. Шерсть у них тонкая и гладкая, а вытянутая голова — узкая и аккуратная. Уши этих собак также часто бывают украшены оранжевыми отметинами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)