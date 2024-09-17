Истрийская жесткошерстная гончая

Эта порода почти исчезла во время Первой мировой войны, но в 1920-х годах в племенной книге регистрировались новые особи, что в итоге было признано FCI.
Istrian Wire-Haired Hound adult black and white

Об истрийской жесткошерстной гончей

Основная специализация истрийской жесткошерстной гончей — охота на зайцев и лис, хотя ее также можно использовать для работы по кровяному следу. Физически эти собаки хорошо подходят для работы на местности полуострова Истрия.

Эти хорватские гончие созданы для охоты, имеют мягкий, послушный и спокойный характер и очень привязаны к владельцу. Они отличаются густыми бровями и длинной жесткой белоснежный шерстью с лимонно-оранжевыми отметинами. У этих собак суровый, мрачный взгляд и сильный голос.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: $Croatia
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Кроткие / Уравновешенные / Преданные / Послушный

Основные факты

Любит охотиться
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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yorkshire-terrier-adult-brand-breed-emblematic

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