Истрийская жесткошерстная гончая

Основная специализация истрийской жесткошерстной гончей — охота на зайцев и лис, хотя ее также можно использовать для работы по кровяному следу. Физически эти собаки хорошо подходят для работы на местности полуострова Истрия.

Эти хорватские гончие созданы для охоты, имеют мягкий, послушный и спокойный характер и очень привязаны к владельцу. Они отличаются густыми бровями и длинной жесткой белоснежный шерстью с лимонно-оранжевыми отметинами. У этих собак суровый, мрачный взгляд и сильный голос.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)