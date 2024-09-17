Истрийская жесткошерстная гончая
Об истрийской жесткошерстной гончей
Основная специализация истрийской жесткошерстной гончей — охота на зайцев и лис, хотя ее также можно использовать для работы по кровяному следу. Физически эти собаки хорошо подходят для работы на местности полуострова Истрия.
Эти хорватские гончие созданы для охоты, имеют мягкий, послушный и спокойный характер и очень привязаны к владельцу. Они отличаются густыми бровями и длинной жесткой белоснежный шерстью с лимонно-оранжевыми отметинами. У этих собак суровый, мрачный взгляд и сильный голос.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Кроткие / Уравновешенные / Преданные / Послушный
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
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