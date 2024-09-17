Когда итальянский жесткошерстный сегуджио идет по следу, он использует свой хвост в качестве руля, поднимая его до уровня позвоночника, виляя им в стороны и иногда поворачивая. Хвост у этой собаки считается длинным, хотя кончик находится почти на уровне скакательного сустава.

По сравнению со своими короткошерстными сородичами, жесткошерстные сегуджио более сдержанные, не такие экспрессивные и громкие, а спокойные и уравновешенные. У них дружелюбное, кроткое, но при этом гордое выражение, с налетом меланхоличной задумчивости. Голос сильный и очень гармоничный.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)