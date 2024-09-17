Итальянский жесткошерстный сегуджио

Итальянские жесткошерстные сегуджио прекрасно подходят для работы даже на самой сложной местности, равнинной или горной. Эти быстрые и очень выносливые животные работают с большой самоотдачей как в одиночку, так и в стае.
Italian Coarsehaired Hound adult black and white

Об итальянском жесткошерстном сегуджио

Когда итальянский жесткошерстный сегуджио идет по следу, он использует свой хвост в качестве руля, поднимая его до уровня позвоночника, виляя им в стороны и иногда поворачивая. Хвост у этой собаки считается длинным, хотя кончик находится почти на уровне скакательного сустава.

По сравнению со своими короткошерстными сородичами, жесткошерстные сегуджио более сдержанные, не такие экспрессивные и громкие, а спокойные и уравновешенные. У них дружелюбное, кроткое, но при этом гордое выражение, с налетом меланхоличной задумчивости. Голос сильный и очень гармоничный.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Жизнерадостный / Сдержанные / Спокойные / Уравновешенные / Дружелюбные / Кроткие

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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