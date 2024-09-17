Коикерхондье — очень энергичная спортивная собака, до сих пор используемая в утиной охоте с приманиванием птиц. У этих собак блестящая шерсть яркого цвета с красивыми очесами.

Веселые, но не шумные, эти спаниели очень зависят от внимания людей, с которыми они живут. Для представителей этой породы характерны общительность, мягкость и постоянная бдительность.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)