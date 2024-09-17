Итальянская водяная собака

Эти собаки утратили охотничий инстинкт, поэтому запах дичи не будет отвлекать их от работы. Итальянские водяные собаки — это послушные, неприхотливые, бдительные и ласковые животные, которые легко поддаются дрессировке и сильно привязываются к своему владельцу. Это также очень хорошие собаки-компаньоны, которые идеально подходят для охраны.

Их шерсть требует особого ухода. Верхний слой и особенно подшерсток не пропускают влагу и имеют тенденцию сбиваться в колтуны, поэтому этим собакам требуется регулярная стрижка — хотя бы один раз в год.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)