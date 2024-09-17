Итальянская водяная собака
Об итальянской водяной собаке
Эти собаки утратили охотничий инстинкт, поэтому запах дичи не будет отвлекать их от работы. Итальянские водяные собаки — это послушные, неприхотливые, бдительные и ласковые животные, которые легко поддаются дрессировке и сильно привязываются к своему владельцу. Это также очень хорошие собаки-компаньоны, которые идеально подходят для охраны.
Их шерсть требует особого ухода. Верхний слой и особенно подшерсток не пропускают влагу и имеют тенденцию сбиваться в колтуны, поэтому этим собакам требуется регулярная стрижка — хотя бы один раз в год.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 15-17 лет
Трудолюбивые / Независимые / Полные энтузиазма / Привязчивые / Преданные / Настороженные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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