Леонбергер

Несмотря на внушительные размеры, леонбергеры очень благородные, привязчивые и отлично подходят на роль семейных собак-компаньонов. Они дружелюбны к детям и терпеливы к другим домашним животным.

Умные, жизнерадостные и наблюдательные леонбергеры — это прирожденные сторожевые собаки, которые способны быстро обнаружить посторонних и оповещают владельцев обо всем, что вызывает у них подозрение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)