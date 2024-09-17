Леонбергер

Считается, что при выведении леонбергера заводчики хотели получить собаку, напоминающую льва на гербе города Леонберг.
Leonberger adult in black and white

О леонбергере

Несмотря на внушительные размеры, леонбергеры очень благородные, привязчивые и отлично подходят на роль семейных собак-компаньонов. Они дружелюбны к детям и терпеливы к другим домашним животным.

Умные, жизнерадостные и наблюдательные леонбергеры — это прирожденные сторожевые собаки, которые способны быстро обнаружить посторонних и оповещают владельцев обо всем, что вызывает у них подозрение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-9 лет
Уравновешенные / Дружелюбные / Уверенные / Игривые / Умные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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