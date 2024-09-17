Норвежский лундехунд

Норвежские лундехунды — довольно легкие и гибкие шпицеобразные собаки слегка растянутого формата. Бдительные, энергичные и активные норвежские лундехунды идеально подходят для охоты на тупиков в скалистых фьордах и на побережье.

Порода была выведена на Лофотенских островах, которые расположены напротив города Будё, за полярным кругом. Эти мелкие собаки были специально выведены для охоты на тупиков. Когда этот вид охоты был запрещен, численность породы резко сократилась. Современные лундехунды происходят в основном от пяти общих предков. Этим объясняется удивительная однородность поголовья в породе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)