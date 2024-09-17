Норвич терьер

Это мелкие собаки с неуемной энергией, выносливые, смелые и очень веселые. Норвич терьеры имеют короткие конечности, но несмотря на размеры, у них компактное и крепкое туловище.

Собаки этой породы очень жизнелюбивы и исполнительны, они станут желанным питомцем в любой семье благодаря своему неутомимому и игривому характеру.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)