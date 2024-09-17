Норвич терьер

Норвич терьеры — привязчивые и невероятно активные собаки. Они относятся к самым мелким разновидностям терьеров.
Norwich Terrier adult black and white

О норвич терьере

Это мелкие собаки с неуемной энергией, выносливые, смелые и очень веселые. Норвич терьеры имеют короткие конечности, но несмотря на размеры, у них компактное и крепкое туловище.

Собаки этой породы очень жизнелюбивы и исполнительны, они станут желанным питомцем в любой семье благодаря своему неутомимому и игривому характеру.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Привязчивые / Живые / Жизнерадостный / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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