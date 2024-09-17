Норвич терьер
Норвич терьеры — привязчивые и невероятно активные собаки. Они относятся к самым мелким разновидностям терьеров.
О норвич терьере
Это мелкие собаки с неуемной энергией, выносливые, смелые и очень веселые. Норвич терьеры имеют короткие конечности, но несмотря на размеры, у них компактное и крепкое туловище.
Собаки этой породы очень жизнелюбивы и исполнительны, они станут желанным питомцем в любой семье благодаря своему неутомимому и игривому характеру.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Привязчивые / Живые / Жизнерадостный / Дружелюбные / Уверенные
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Полные энтузиазма / Привязчивые / Живые / Жизнерадостный / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
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