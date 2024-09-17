Пердигуэро-де-Бургос
О пердигуэро-де-Бургос
Испанская легавая — крупная короткошерстная порода собак с хорошо развитой головой, висячими ушами, компактным туловищем и крепкими лапами. Это собаки почти квадратного, пропорционального телосложения, которые выглядят гармоничными как в стойке, так и в движении.
Пердигуэро-де-Бургос — выносливая порода, которая может охотиться на все виды дичи на любой местности. Испанские легавые послушны, надежны, наделены острым обонянием и отличными охотничьими навыками, во многом обусловленными их спокойным нравом, способностью к уверенному выслеживанию, а также к поиску и подаче дичи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Кроткие / Тихие / Жизнерадостный / Трудолюбивые / Послушный / Уравновешенные / Умные
Основные факты
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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