Испанская легавая — крупная короткошерстная порода собак с хорошо развитой головой, висячими ушами, компактным туловищем и крепкими лапами. Это собаки почти квадратного, пропорционального телосложения, которые выглядят гармоничными как в стойке, так и в движении.

Пердигуэро-де-Бургос — выносливая порода, которая может охотиться на все виды дичи на любой местности. Испанские легавые послушны, надежны, наделены острым обонянием и отличными охотничьими навыками, во многом обусловленными их спокойным нравом, способностью к уверенному выслеживанию, а также к поиску и подаче дичи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)