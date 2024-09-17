Перуанская орхидея инков

Эти собаки могут быть бесшерстными или покрытыми шерстью. Порода представлена в трех размерах: малом, среднем и большом.
black and white Peruvian Hairless dog adult

О перуанской орхидее инков

Эта собака, также известная как перуанская голая собака, активна и бдительна, недоверчива к посторонним, но очень привязана к своему владельцу и членам его семьи. Перуанская орхидея инков станет для вас любящим и преданным компаньоном.

Если у вас есть и другие домашние питомцы, нужно позаботиться об их безопасности, поскольку у этих собак развит охотничий инстинкт, и они могут воспринимать животных меньших размеров как добычу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Перу
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Преданные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
$name
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей