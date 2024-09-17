Перуанская орхидея инков
О перуанской орхидее инков
Эта собака, также известная как перуанская голая собака, активна и бдительна, недоверчива к посторонним, но очень привязана к своему владельцу и членам его семьи. Перуанская орхидея инков станет для вас любящим и преданным компаньоном.
Если у вас есть и другие домашние питомцы, нужно позаботиться об их безопасности, поскольку у этих собак развит охотничий инстинкт, и они могут воспринимать животных меньших размеров как добычу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Преданные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
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