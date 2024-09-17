Эта собака, также известная как перуанская голая собака, активна и бдительна, недоверчива к посторонним, но очень привязана к своему владельцу и членам его семьи. Перуанская орхидея инков станет для вас любящим и преданным компаньоном.

Если у вас есть и другие домашние питомцы, нужно позаботиться об их безопасности, поскольку у этих собак развит охотничий инстинкт, и они могут воспринимать животных меньших размеров как добычу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)