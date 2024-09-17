Малая голубая гасконская гончая — это уменьшенная копия большой голубой гасконской гончей. Она была выведена в одно время с большой голубой гасконской гончей для охоты на мелкую дичь. Собаки этой породы средних размеров, отличаются изящным и пропорциональным телосложением. Малая голубая гасконская гончая подходит не только для охоты. Это привязчивая и послушная собака, которая отлично уживется в большинстве семей.

Обычно у собак этой породы по бокам головы есть черное пятно, которое проходит через уши и глаза и заканчивается на щеках.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)