Пикардийский спаниель

Этот французский спаниель стал ответом охотников, проживавших в долине реки Соммы, на приток британских пойнтеров в начале XX века. Этих спокойных собак до сих пор используют для охоты на дичь, но из них также получаются очень дружелюбные компаньоны.

Пикардийские спаниели — это хорошо сложенные собаки со спокойным выражением и энергично-импозантной посадкой головы. Официальный стандарт был опубликован более века назад, и с тех пор порода мало изменилась.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)