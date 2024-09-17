Пикардийский спаниель
О пикардийском спаниеле
Этот французский спаниель стал ответом охотников, проживавших в долине реки Соммы, на приток британских пойнтеров в начале XX века. Этих спокойных собак до сих пор используют для охоты на дичь, но из них также получаются очень дружелюбные компаньоны.
Пикардийские спаниели — это хорошо сложенные собаки со спокойным выражением и энергично-импозантной посадкой головы. Официальный стандарт был опубликован более века назад, и с тех пор порода мало изменилась.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Спокойные / Кроткие / Общительные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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