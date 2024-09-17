Пикардийский спаниель

В начале XX века все спаниели во Франции были представлены одним клубом и часто выставлялись вместе. Это привело к тому, что какое-то время пикардийских спаниелей называли малыми французскими спаниелями, несмотря на их седоватый окрас.
Picardy Spaniel adult black and white

О пикардийском спаниеле

Этот французский спаниель стал ответом охотников, проживавших в долине реки Соммы, на приток британских пойнтеров в начале XX века. Этих спокойных собак до сих пор используют для охоты на дичь, но из них также получаются очень дружелюбные компаньоны.

Пикардийские спаниели — это хорошо сложенные собаки со спокойным выражением и энергично-импозантной посадкой головы. Официальный стандарт был опубликован более века назад, и с тех пор порода мало изменилась.

 

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Спокойные / Кроткие / Общительные

Основные факты

Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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