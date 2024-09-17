Английский пойнтер

Английский пойнтер выполняет команды владельца в очень аристократической манере. Эти бдительные собаки — живое воплощение силы, скорости и выносливости, однако они также славятся уравновешенным характером.
English pointer adult black and white

Об английском пойнтере

Английские пойнтеры гармонично и сбалансированно сложены, это изящные, сильные и гибкие собаки. Это одна из первых пород, зарегистрированных FCI. Пойнтеры — прирожденные спортсмены, способные добиться успеха в самых разных областях.

Английские пойнтеры могут стоять как вкопанные, когда наблюдают за дичью, демонстрируя свой экстерьер и решительный настрой во всем великолепии. Это поистине прекрасное зрелище.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Жизнерадостный / Атлетичные / Привязчивые / Уравновешенные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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