Английский пойнтер
Об английском пойнтере
Английские пойнтеры гармонично и сбалансированно сложены, это изящные, сильные и гибкие собаки. Это одна из первых пород, зарегистрированных FCI. Пойнтеры — прирожденные спортсмены, способные добиться успеха в самых разных областях.
Английские пойнтеры могут стоять как вкопанные, когда наблюдают за дичью, демонстрируя свой экстерьер и решительный настрой во всем великолепии. Это поистине прекрасное зрелище.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Жизнерадостный / Атлетичные / Привязчивые / Уравновешенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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