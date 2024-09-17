Английский пойнтер

Английские пойнтеры гармонично и сбалансированно сложены, это изящные, сильные и гибкие собаки. Это одна из первых пород, зарегистрированных FCI. Пойнтеры — прирожденные спортсмены, способные добиться успеха в самых разных областях.

Английские пойнтеры могут стоять как вкопанные, когда наблюдают за дичью, демонстрируя свой экстерьер и решительный настрой во всем великолепии. Это поистине прекрасное зрелище.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)