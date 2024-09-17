Польская охотничья собака

Охота с гончими упоминалась в польской литературе еще в XIII веке. В Польше всегда было много крупной дичи, поэтому гончих там используют для охоты с давних времен.

О польской охотничьей собаке

Польские охотничьи собаки — мощные и смелые животные, несмотря на средние размеры. Они подходят для охоты на крупную дичь, например на оленей и кабанов. Собак этой породы можно также использовать для выслеживания более мелкой дичи (например, лис и зайцев) на определенной местности, особенно в горном регионе на юге Польши, где собакам необходимо проявлять настойчивость и выносливость.

Это собаки с кротким, уравновешенным характером, которые могут быть очень смелыми. Они умны и легко поддаются дрессировке, поэтому превосходно подходят на роль сторожевых собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Польша
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Умные / Кроткие / Уверенные

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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