Польская охотничья собака

Польские охотничьи собаки — мощные и смелые животные, несмотря на средние размеры. Они подходят для охоты на крупную дичь, например на оленей и кабанов. Собак этой породы можно также использовать для выслеживания более мелкой дичи (например, лис и зайцев) на определенной местности, особенно в горном регионе на юге Польши, где собакам необходимо проявлять настойчивость и выносливость.

Это собаки с кротким, уравновешенным характером, которые могут быть очень смелыми. Они умны и легко поддаются дрессировке, поэтому превосходно подходят на роль сторожевых собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)