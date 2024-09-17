Польская охотничья собака
О польской охотничьей собаке
Польские охотничьи собаки — мощные и смелые животные, несмотря на средние размеры. Они подходят для охоты на крупную дичь, например на оленей и кабанов. Собак этой породы можно также использовать для выслеживания более мелкой дичи (например, лис и зайцев) на определенной местности, особенно в горном регионе на юге Польши, где собакам необходимо проявлять настойчивость и выносливость.
Это собаки с кротким, уравновешенным характером, которые могут быть очень смелыми. Они умны и легко поддаются дрессировке, поэтому превосходно подходят на роль сторожевых собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Умные / Кроткие / Уверенные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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