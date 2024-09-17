Порселен
О порселене
Порселены — выносливые гончие, которые изначально разводились в регионе Франш-Конте на востоке Франции, в честь которого порода получила одно из своих названий. Белая шерсть делает этих незаурядных собак хорошо заметными даже на расстоянии.
Порселены так называются из-за своего окраса. Оранжевые пятна на фоне белой шерсти поверх пятен черной пигментированной кожи создают эффект прозрачности, напоминающий эмалевое покрытие фарфора (англ. porcelain).Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Живые / Кроткие / Общительные
Основные факты
Хорошо ладит с людьми
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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