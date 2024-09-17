Порселен

Порселенов разводят для охоты, в том числе для травли зайцев. Они обладают великолепной реакцией, прекрасным нюхом и узнаваемым голосом.
Porcelain adult black and white

О порселене

Порселены — выносливые гончие, которые изначально разводились в регионе Франш-Конте на востоке Франции, в честь которого порода получила одно из своих названий. Белая шерсть делает этих незаурядных собак хорошо заметными даже на расстоянии.

Порселены так называются из-за своего окраса. Оранжевые пятна на фоне белой шерсти поверх пятен черной пигментированной кожи создают эффект прозрачности, напоминающий эмалевое покрытие фарфора (англ. porcelain).

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Живые / Кроткие / Общительные

Основные факты

Любит охотиться
Хорошо ладит с людьми
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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