Португальский бракк

Португальские бракки — чрезвычайно ласковые собаки, но, несмотря на природную покорность, требующие определенной дрессировки.
Portugese Pointing Dog adult black and white

О португальском бракке

Португальские бракки — очень общительные и спокойные собаки, милые и изящные как внешне, так и по характеру.

Несмотря на то, что о происхождении португальского бракка известно мало, в талантах этой породы нет никаких сомнений. Эти умные собаки демонстрируют высокую работоспособность и удивительное чутье, уверенно указывая на улавливаемый запах. Как только португальские бракки улавливают запах дичи, они могут становиться абсолютно безразличными к тому, что происходит вокруг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Настороженные / Умные / Общительные / Спокойные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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