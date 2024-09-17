Португальская овчарка
О португальской овчарке
Эти собаки средних размеров очень умны и подвижны. Они исключительно преданы своим владельцам и будут непоколебимо защищать вверенный им домашний скот или имущество. Португальские овчарки могут с недоверием относиться к незнакомым людям.
По поведению и внешнему виду они напоминают обезьян, из-за чего на родине их называют «собаками-обезьянками». Они славятся тем, что умеют удерживать скот на полях и находить отставших от стада животных.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Живые / Привязчивые / Трудолюбивые / Настороженные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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