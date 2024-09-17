Португальская овчарка

Эти собаки средних размеров очень умны и подвижны. Они исключительно преданы своим владельцам и будут непоколебимо защищать вверенный им домашний скот или имущество. Португальские овчарки могут с недоверием относиться к незнакомым людям.

По поведению и внешнему виду они напоминают обезьян, из-за чего на родине их называют «собаками-обезьянками». Они славятся тем, что умеют удерживать скот на полях и находить отставших от стада животных.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)