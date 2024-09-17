Португальская овчарка

Португальские овчарки очень похожи на пиренейских, что свидетельствует о том, что они произошли от скрещивания этой породы с бриаром для улучшения характеристик.
Portuguese Sheepdog adult black and white

О португальской овчарке

Эти собаки средних размеров очень умны и подвижны. Они исключительно преданы своим владельцам и будут непоколебимо защищать вверенный им домашний скот или имущество. Португальские овчарки могут с недоверием относиться к незнакомым людям.

По поведению и внешнему виду они напоминают обезьян, из-за чего на родине их называют «собаками-обезьянками». Они славятся тем, что умеют удерживать скот на полях и находить отставших от стада животных.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умные / Живые / Привязчивые / Трудолюбивые / Настороженные

Основные факты

Отличная спортивная собака
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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