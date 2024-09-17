Португальская водяная собака

Португальские водяные собаки имеют перепончатые лапы, что делает их великолепными пловцами, а острое зрение и отличное обоняние помогают им быть бесценными спутниками рыбаков.
Portuguese Water Dog adult black and white

О португальской водяной собаке

Португальские водяные собаки — крепкие и умные собаки с плотной, курчавой шерстью и сильным желанием проявить свои рабочие качества.

Португальские водяные собаки — выдающиеся пловцы и ныряльщики, известные среди рыбаков не только своей работой в море, но и как охранники лодок и другого имущества. Находясь на борту, эти собаки внимательно следят за происходящим, прыгая и ныряя, чтобы найти рыбу, которой удается соскочить с крючка или выскользнуть из сети.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Умные / Послушный / Дружелюбные / Привязчивые / Живые

Основные факты

Требует большой физической активности
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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