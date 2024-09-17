Португальская водяная собака
О португальской водяной собаке
Португальские водяные собаки — крепкие и умные собаки с плотной, курчавой шерстью и сильным желанием проявить свои рабочие качества.
Португальские водяные собаки — выдающиеся пловцы и ныряльщики, известные среди рыбаков не только своей работой в море, но и как охранники лодок и другого имущества. Находясь на борту, эти собаки внимательно следят за происходящим, прыгая и ныряя, чтобы найти рыбу, которой удается соскочить с крючка или выскользнуть из сети.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Умные / Послушный / Дружелюбные / Привязчивые / Живые
Основные факты
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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