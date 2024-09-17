Португальская водяная собака

Португальские водяные собаки — крепкие и умные собаки с плотной, курчавой шерстью и сильным желанием проявить свои рабочие качества.

Португальские водяные собаки — выдающиеся пловцы и ныряльщики, известные среди рыбаков не только своей работой в море, но и как охранники лодок и другого имущества. Находясь на борту, эти собаки внимательно следят за происходящим, прыгая и ныряя, чтобы найти рыбу, которой удается соскочить с крючка или выскользнуть из сети.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)