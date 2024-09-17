Пудель-пойнтер
О пудель-пойнтере
Пудель-пойнтеры — уравновешенные, спокойные и легко контролируемые собаки с хорошо развитым охотничьим инстинктом. Они никогда не проявляют нерешительность при выслеживании дичи.
Несмотря на то, что пудели использовались только в качестве селекционного материала, их охотничьи навыки сохранились в современной породе. Благодаря сочетанию качеств пуделей с замечательными способностями легавых к охоте на равнине (тонкий нюх даже на больших расстояниях, умение быстро обыскивать обширную область, уверенная стойка) удалось создать универсальную охотничью собаку.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Настороженные / Кроткие / Умные / Преданные / Уверенные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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