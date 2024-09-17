Пудель-пойнтер

Пудель-пойнтеры — уравновешенные, спокойные и легко контролируемые собаки с хорошо развитым охотничьим инстинктом. Они никогда не проявляют нерешительность при выслеживании дичи.

Несмотря на то, что пудели использовались только в качестве селекционного материала, их охотничьи навыки сохранились в современной породе. Благодаря сочетанию качеств пуделей с замечательными способностями легавых к охоте на равнине (тонкий нюх даже на больших расстояниях, умение быстро обыскивать обширную область, уверенная стойка) удалось создать универсальную охотничью собаку.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)