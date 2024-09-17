Пудель-пойнтер

Как следует из названия породы, пусть даже и с немецким акцентом, эта жесткошерстная порода представляет собой нечто среднее между пуделями и пойнтерами (легавыми).
Pudelpointer adult standing black and white

О пудель-пойнтере

Пудель-пойнтеры — уравновешенные, спокойные и легко контролируемые собаки с хорошо развитым охотничьим инстинктом. Они никогда не проявляют нерешительность при выслеживании дичи.

Несмотря на то, что пудели использовались только в качестве селекционного материала, их охотничьи навыки сохранились в современной породе. Благодаря сочетанию качеств пуделей с замечательными способностями легавых к охоте на равнине (тонкий нюх даже на больших расстояниях, умение быстро обыскивать обширную область, уверенная стойка) удалось создать универсальную охотничью собаку.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Настороженные / Кроткие / Умные / Преданные / Уверенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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