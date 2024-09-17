Родезийский риджбек

Родезийские риджбеки — это хорошо сбалансированные, сильные, мускулистые и активные собаки, отличающиеся значительной выносливостью.
Rhodesian Ridgeback adult black and white

О родезийском риджбеке

Родезийские риджбеки до сих пор используются для охоты во многих странах мира, но особенно ценятся как охранные и семейные собаки.

Они славятся своей ловкостью и элегантностью. Характерный гребень («ридж») на спине представляет собой полосу шерсти, растущей в направлении, обратном ее росту на других участках тела.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Южная Африка
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Подвижный / Живые / Умные / Сдержанные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Отличная собака для семьи
Нуждается в опытном владельце
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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