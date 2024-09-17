Родезийский риджбек

Родезийские риджбеки до сих пор используются для охоты во многих странах мира, но особенно ценятся как охранные и семейные собаки.

Они славятся своей ловкостью и элегантностью. Характерный гребень («ридж») на спине представляет собой полосу шерсти, растущей в направлении, обратном ее росту на других участках тела.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)