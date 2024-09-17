Родезийский риджбек
Родезийские риджбеки — это хорошо сбалансированные, сильные, мускулистые и активные собаки, отличающиеся значительной выносливостью.
О родезийском риджбеке
Родезийские риджбеки до сих пор используются для охоты во многих странах мира, но особенно ценятся как охранные и семейные собаки.
Они славятся своей ловкостью и элегантностью. Характерный гребень («ридж») на спине представляет собой полосу шерсти, растущей в направлении, обратном ее росту на других участках тела.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Южная Африка
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Подвижный / Живые / Умные / Сдержанные / Уравновешенные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Подвижный / Живые / Умные / Сдержанные / Уравновешенные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Отличная собака для семьи
Нуждается в опытном владельце
Отличная собака для семьи
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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