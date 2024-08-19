Румынская овчарка миоритик

Румынские овчарки миоритик — это спокойные, уравновешенные собаки, которые демонстрируют немалое мужество и эффективные боевые навыки, когда стаду угрожают хищники, такие как медведи, волки и рыси. Они не доверяют посторонним и известны своими отличными сторожевыми навыками.

Представители этой породы очень хорошо проявляют себя как пастушьи собаки, они очень смело и эффективно противостоят хищникам. Спокойная натура этой овчарки и терпеливое отношение к детям позволяют ей стать ласковой семейной собакой.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)