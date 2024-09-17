Саарлооская волчья собака — крепкое животное, внешний вид которого, включая его шерсть и манеру двигаться, напоминает волка.

Эти собаки подвижны и энергичны, горды и независимы, готовы делать что-либо только по собственной воле. Тем не менее они преданы своему владельцу и очень надежны. В окружении незнакомых людей собаки этой породы подозрительны и ведут себя сдержанно.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)