Саарлооская волчья собака
Саарлооская волчья собака — наполовину волк, наполовину собака. Это удивительная, сравнительно молодая порода, которая является счастливым исключением из общей статистики, свидетельствующей о том, что успешное скрещивание собаки и волка случается очень редко.
О саарлооской волчьей собаке
Саарлооская волчья собака — крепкое животное, внешний вид которого, включая его шерсть и манеру двигаться, напоминает волка.
Эти собаки подвижны и энергичны, горды и независимы, готовы делать что-либо только по собственной воле. Тем не менее они преданы своему владельцу и очень надежны. В окружении незнакомых людей собаки этой породы подозрительны и ведут себя сдержанно.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Нидерланды
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Независимые / Преданные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Независимые / Преданные
Основные факты
Требуется умеренная дрессировка
Требуется доступ к площадке на улице
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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