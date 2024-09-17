Саарлооская волчья собака

Саарлооская волчья собака — наполовину волк, наполовину собака. Это удивительная, сравнительно молодая порода, которая является счастливым исключением из общей статистики, свидетельствующей о том, что успешное скрещивание собаки и волка случается очень редко.
Saarloos Wolfhond adult black and white

О саарлооской волчьей собаке

Саарлооская волчья собака — крепкое животное, внешний вид которого, включая его шерсть и манеру двигаться, напоминает волка.

Эти собаки подвижны и энергичны, горды и независимы, готовы делать что-либо только по собственной воле. Тем не менее они преданы своему владельцу и очень надежны. В окружении незнакомых людей собаки этой породы подозрительны и ведут себя сдержанно.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Независимые / Преданные

Основные факты

Требуется умеренная дрессировка
Требуется доступ к площадке на улице
Нуждается в опытном владельце
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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