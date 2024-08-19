Скотч-терьер
О скотч-терьере
Скотч-терьеры узнаваемы в основном по характерному профилю, но у них есть и другие «фирменные» черты — бдительность, энергичный темперамент и уверенность.
Скотч-терьеры — это трудолюбивые собаки с сильным охотничьим инстинктом. Они бдительны от природы и сдержаны с посторонними, что делает их отличными сторожевыми собаками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы
Преданные / Независимые / Сдержанные / Умные / Уверенные / Подвижные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Требуется умеренная дрессировка
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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