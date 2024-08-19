Скотч-терьер

Преданные, благородные и независимые скотч-терьеры — смелые и надежные компаньоны.
Взрослый скотч-терьер, черно-белое изображение

О скотч-терьере

Скотч-терьеры узнаваемы в основном по характерному профилю, но у них есть и другие «фирменные» черты — бдительность, энергичный темперамент и уверенность.

Скотч-терьеры — это трудолюбивые собаки с сильным охотничьим инстинктом. Они бдительны от природы и сдержаны с посторонними, что делает их отличными сторожевыми собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы

Преданные / Независимые / Сдержанные / Умные / Уверенные / Подвижные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Наличие сада не обязательно

Требуется умеренная дрессировка

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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