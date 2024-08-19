Скотч-терьер

Скотч-терьеры узнаваемы в основном по характерному профилю, но у них есть и другие «фирменные» черты — бдительность, энергичный темперамент и уверенность.

Скотч-терьеры — это трудолюбивые собаки с сильным охотничьим инстинктом. Они бдительны от природы и сдержаны с посторонними, что делает их отличными сторожевыми собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)